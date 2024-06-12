بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق المنامة القديم بالبحرين

قالت وزارة الداخلية في البحرين إن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع بسوق المنامة القديم.
وتفصيلاً، قالت الوزارة في بيان لها إن "الدفاع المدني يواصل جهوده المكثفة لإخماد الحريق الذي اندلع بسوق المنامة القديم ويدفع بـ 16 آلية و 63 ضابطاً وفرداً، فيما تباشر الجهات المختصة إجراءاتها اللازمة في الموقع"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، ضرب رجال الدفاع المدني طوقاً أمنياً كبيراً، بعد أن انتقلت نيران الحريق الذي شب في مبنى سكني متعدد الأدوار في قلب سوق المنامة إلى مبان مجاورة، ومحال تجارية.