بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق المنامة القديم بالبحرين

وبحسب وسائل إعلام محلية، ضرب رجال الدفاع المدني طوقاً أمنياً كبيراً، بعد أن انتقلت نيران الحريق الذي شب في مبنى سكني متعدد الأدوار في قلب سوق المنامة إلى مبان مجاورة، ومحال تجارية.