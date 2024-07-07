وزير الخارجية البريطاني الجديد: لندن بحاجة لموقف "متوازن" تجاه "حرب غزة"

ويزور "لامي" ألمانيا، وهي أول رحلة دولية له بعد الفوز الساحق لحزب العمال البريطاني في الانتخابات البريطانية يوم الجمعة، والتي أنهت 14 عامًا من حكم المحافظين، ودفعت كير ستارمر إلى السلطة كرئيس للوزراء.