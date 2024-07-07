وزير الخارجية البريطاني الجديد: لندن بحاجة لموقف "متوازن" تجاه "حرب غزة"

قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي: إن لندن بحاجة لاتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط؛ لافتًا إلى أن بلاده ستستخدم الدبلوماسية لضمان التوصل لوقف إطلاق النار.
وقال "لامي" في مقابلة في برلين نقلتها "روسيا اليوم" عن "تايمز أوف إسرائيل": "لقد حان الوقت لكي تتواصل المملكة المتحدة مع العالم الخارجي".
وتابع: "أريد العودة إلى موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لقد كنا واضحين للغاية في أننا نريد أن نرى وقف إطلاق النار.. نريد أن نرى هؤلاء الرهائن يخرجون".
وأضاف: "يجب أن تتوقف الحرب، ويجب أن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان وصولنا إلى وقف إطلاق النار".
ويزور "لامي" ألمانيا، وهي أول رحلة دولية له بعد الفوز الساحق لحزب العمال البريطاني في الانتخابات البريطانية يوم الجمعة، والتي أنهت 14 عامًا من حكم المحافظين، ودفعت كير ستارمر إلى السلطة كرئيس للوزراء.