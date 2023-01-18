من بينهم قيادات بالنهضة.. قضاء تونس يأذن بتجميد أرصدة مالية لأشخاص وشركات

أذنت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية عدّة لأشخاص وشركات، من بينهم قيادات على علاقة بحركة النهضة، وذلك في إطار قضية شبهة تبييض الأموال التي تلاحق جمعية "نماء تونس".، وفقاً للعربية نت.