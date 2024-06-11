مدير "الصحة العالمية" يستنكر استهداف مستشفيات السودان: نشعر بالصدمة والحزن العميق

وفي التفاصيل، كتب غيبريسوس عبر منصة إكس، إن الصراع في السودان لا يزال محتدمًا ويسبب الموت للناس، مضيفًا أن الهجمات المتكررة على مرافق الرعاية الصحية أمر غير مقبول، قائلاً: "نشعر بالصدمة والحزن العميقين لوفاة ممرضة في الهجوم الأخير على منشأة صحية في ود النورة بولاية الجزيرة".