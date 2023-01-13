زيلينسكي يتعهد بتوفير "كل ما يلزم" لمقاومة الهجمات ضد باخموت وسوليدار في أوكرانيا

وقال زيلينسكي؛ على "فيسبوك" بعد اجتماع مع هيئة الأركان، "أريد أن أشير إلى أنّ الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزوّد بالذخيرة وبكل ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع".