زيلينسكي يتعهد بتوفير "كل ما يلزم" لمقاومة الهجمات ضد باخموت وسوليدار في أوكرانيا

تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ بتوفير "كل ما يلزم" من عتاد لقواته التي تقاوم الهجمات الروسية على باخموت وسوليدار، المدينتين الواقعتين في شرق البلاد اللتين تسعى روسيا للسيطرة عليهما بأيّ ثمن لتغيير مسار الحرب.
وقال زيلينسكي؛ على "فيسبوك" بعد اجتماع مع هيئة الأركان، "أريد أن أشير إلى أنّ الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزوّد بالذخيرة وبكل ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع".
في وقتٍ سابقٍ، أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار؛ أنّ "الوضع صعب" بالنسبة الى الجيش الأوكراني في سوليدار منذ أيام، مشيرة إلى أنّ "المعارك الأشرس والأعنف" تواصلت الخميس مع القوات الروسية.
وسوليدار، التي كانت تشتهر بمناجم الملح، تقع على مسافة 15 كيلومتراً شمال شرق باخموت، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر.