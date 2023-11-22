الإعلان عن بدء السريان خلال ساعات.. ترحيب دولي بهدنة حماس والاحتلال

كما رحّب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باتفاق الهدنة، قائلًا في منشور على "فيسبوك": "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين".