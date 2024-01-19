الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات والإنترنت إلى غزة

وتقول بوليتيكو، إن البيت الأبيض لم يحدّد شكل الضغط الذي يمارسه على الحكومة الإسرائيلية، لكن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، حذرت في بيان لها من أن "غياب الاتصالات يحرم الناس من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، ويقوّض أيضاً قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على القيام بعملها بشكل فعّال".