قائد فاغنر: تم السيطرة الكاملة على "باخموت" وسنسلمها للدفاع الروسي يوم 25 مايو

ويأتي ذلك بعد أن أكد بريغوجين بتصريحات على حسابه في تلغرام، بوقت سابق الأحد، أن جنديًا واحدًا لم يبق في باخموت، في نفي قاطع لما أدلت به وزارة الدفاع الأوكرانية بسيطرتها على جزء ضئيل من المدينة، وتطويقها تكتيكيًا.