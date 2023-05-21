قائد فاغنر: تم السيطرة الكاملة على "باخموت" وسنسلمها للدفاع الروسي يوم 25 مايو

في خضم موجة البلبلة التي أحاطت بمدينة باخموت شرق أوكرانيا، خلال الساعات الماضية، وسط تأكيد موسكو السيطرة عليها ونفي كييف، أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، السيطرة على المدينة بأكملها "كما وعدنا"، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال "بريغوجين" في رسالة صوتية على تليغرام الأحد: "لقد سيطرنا على كل الأراضي التي وعدنا بالاستيلاء عليها، حتى آخر سنتيمتر"، مضيفًا : "سنقوم بتسليم مواقعنا في باخموت إلى وزارة الدفاع الروسية، ونغادر موقع النزاع يوم 25 مايو"، وفق رويترز.
ويأتي ذلك بعد أن أكد بريغوجين بتصريحات على حسابه في تلغرام، بوقت سابق الأحد، أن جنديًا واحدًا لم يبق في باخموت، في نفي قاطع لما أدلت به وزارة الدفاع الأوكرانية بسيطرتها على جزء ضئيل من المدينة، وتطويقها تكتيكيًا.
وقال إنه "لم يبق في باخموت أي جندي أوكراني لأننا لا نجد من يمكننا أخذه في الأسر.. وهناك عدد كبير من جثث الجيش الأوكراني".
وفي المقابل، اعتبر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إما ماكر أو ليس على علم بما يحدث على الأرض"، في إشارة إلى إقراره بوقت سابق الأحد سقوط المدينة ومن ثم تراجعه بعد ساعات، ولاسيما بعد أن خرجت عدة تصريحات لقادة أوكرانيين تناقض ما قاله.
وأكد قائد عسكري أوكراني كبير أن قوات بلاده تسيطر على جزء "ضئيل من باخموت، لكنه موطئ قدم سيكون كافيًا لدخول المدينة المدمرة عندما يتغير الوضع"، بحسب تعبيره. وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي في منشور على تليغرام إن قوات كييف تتقدم في ضواحي باخموت وتوشك على فرض "تطويق تكتيكي" للمدينة.
وشددت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، بدورها على أن القوات الأوكرانية طوقت باخموت بشكل جزئي.
يُذكر أن روسيا كانت احتفت بهذا النصر المتواضع الذي أتى بعد أشهر مريرة من القتال في الشرق الأوكراني. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقاتلين الروس الذين أبلوا بلاءً حسنًا في باخموت، واعدًا بتكريمهم وتقليدهم أوسمة الشرف، وجزم بأن المعركة الأطول والأكثر ضراوة منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية انتهت.