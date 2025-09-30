"سقط من نافذة الطابق 22 بأحد الفنادق".. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

من جانبها، ذكرت صحيفة لوباريزيان أن الدبلوماسي، البالغ من العمر 58 عامًا، كان قد حجز غرفة في الطابق الثاني والعشرين بالفندق ذي الأربع نجوم، لافتة إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد الفحص من قبل فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص (BRDP).