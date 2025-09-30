"سقط من نافذة الطابق 22 بأحد الفنادق".. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بوفاة سفير جنوب إفريقيا لدى فرنسا، إيمانويل مثيثوا، في حادث غامض بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق في العاصمة باريس.
ونقلت صحيفة لو فيغارو عن مكتب المدعي العام قوله إن جثة السفير عُثر عليها صباح الثلاثاء بجوار فندق "حياة" في الدائرة السابعة عشرة، مشيرة إلى أن نافذة الغرفة التي كان يقيم بها قد فُتحت بالقوة.
وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون قد قفز من النافذة.
من جانبها، ذكرت صحيفة لوباريزيان أن الدبلوماسي، البالغ من العمر 58 عامًا، كان قد حجز غرفة في الطابق الثاني والعشرين بالفندق ذي الأربع نجوم، لافتة إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد الفحص من قبل فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص (BRDP).
وكانت زوجة السفير قد أبلغت السلطات عن اختفائه مساء الاثنين بعد أن تلقت منه رسالة وُصفت بـ"المقلقة"، قبل أن يتم العثور على جثمانه صباح اليوم التالي.
ورفض متحدث باسم شرطة باريس التعليق على تفاصيل الحادث عند سؤاله من وكالة رويترز، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من سفارة جنوب إفريقيا في باريس. ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن حقيقة ما جرى في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام الفرنسي والدولي.