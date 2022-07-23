ألغام عائمة.. مخاطر تأمين الشحن تهدد تصدير حبوب أوكرانيا للعالم!

قالت مصادر في صناعة التأمين: إن عددًا من شركات التأمين عبرت عن اهتمامها بتوفير غطاء لشحنات الحبوب من أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح موانئ البحر الأسود، على الرغم من أن الشحنات الأولى لن تبدأ قبل بضعة أسابيع.