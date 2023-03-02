مسلحون أوكرانيون يتسللون لقريتين روسيتين ويحتجزون رهائن.. و"بوتين" يترأس اجتماعاً طارئاً

أعلن نائب بالبرلمان الروسي، اليوم (الخميس)، أن الرئيس فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي، بعد اشتباكات مع مسلحين أوكرانيين في منطقة بريانسك غربي روسيا.
وأوضحت الأجهزة الأمنية الروسية، أن قتلى وجرحى سقطوا بين سكان مقاطعة بريانسك الروسية جراء اشتباكات مع مسلحين أوكرانيين، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن مجموعات من المسلحين الأوكرانيين تسللت إلى قريتين في منطقة بريانسك، وأخذوا السكان المحليين كرهائن.
وأشارت الأجهزة إلى أن مقاتلي الحرس الروسي تبادلوا إطلاق النار مع المسلحين.
من ناحيتها، ذكرت خدمات الطوارئ الروسية، أن البيانات الأولية تشير إلى احتجاز عدد من المواطنين كرهائن في متجر في قرية ليوبهان في منطقة بريانسك.