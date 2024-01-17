الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد ضباطه في عملية اغتيال بسيستان وبلوشستان

وفي التفاصيل، قال مقر القدس في بيان إن "أحد كوادر الحرس في سيستان وبلوشستان، العقيد حسين علي جاودانفر، تعرض قبل قليل إلى حادث إطلاق نار إرهابي عندما كانت عائداً من مهامه الإدارية في طريق خاش المؤدي إلى مدينة زاهدان، ما أسفر عن مقتله".