قذائف صوب خيام النازحين.. شهيدان وجرحى في اليوم الـ260 من العدوان على غزة

أما في مدينة غزة فأطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة في محور "نيتساريم" منذ ساعات الصباح، قذائفها صوب أحياء الزيتون، وتل الهوى، والشيخ عجلين، والصبرة؛ ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، رافق ذلك إطلاق مروحيات من نوع أباتشي النار باتجاه منازل المواطنين جنوب حي الزيتون، جنوب شرق المدينة.