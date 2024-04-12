بعد "اجتماع أزمة".. فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 4 دول.. تعرف عليها

وقالت طهران إنها سترد على تل أبيب في "الزمان والمكان المناسبين"، مشددة على أن الانتقام لتلك العملية سيكون "قاسياً"، في وقت قال فيه "إسرائيل" إنها سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنّت طهران هجوماً من هناك.