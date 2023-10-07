بعد غد في الشيشان.. محاكمة الروسي حارق القرآن الكريم

وأعلنت المحكمةُ المختصّة في "غروزني"، بدءَ محاكمة المتّهم في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد اعتقاله في مايو الماضي من قبل قوات الأمن الروسية في "فولغوغراد" بعد إقدامه على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد المساجد.