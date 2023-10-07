بعد غد في الشيشان.. محاكمة الروسي حارق القرآن الكريم

تبدأ بعد غد الاثنين في العاصمة الشيشانية "غروزني"، محاكمةُ الشاب الروسي "نيكيتا جورافيل" بتهمة حرق نسخة من القرآن الكريم.
وأعلنت المحكمةُ المختصّة في "غروزني"، بدءَ محاكمة المتّهم في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد اعتقاله في مايو الماضي من قبل قوات الأمن الروسية في "فولغوغراد" بعد إقدامه على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد المساجد.
وأشار بيان المحكمة إلى قبول الدعوى الجنائية المرفوعة ضد "جورافيل"، ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، فإن "جورافيل" اعترف بأنه قام بحرق القرآن بمقابل مالي بتعليمات من الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أنه قد تم فتح قضية جنائية بتهمة إهانة مشاعر المسلمين، وتم تسليم المتهم إلى المحققين في الشيشان لاستكمال التحقيقات وإجراء المحاكمة.