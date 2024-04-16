خلافات الأطراف الليبية تؤجّل مؤتمرَ المصالحة الوطنية

أعلن مبعوثُ الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم "الثلاثاء"، تأجيلَ مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا بسبب الخلافات بين الأطراف الليبية.
وأوضح "باتيلي"، في إيجاز صحفي، أنّ الأطراف الليبية عارضت خطة العمل، التي قدّمتها الأمم المتحدة لحلّ الأزمة، وأن جهودها واجهت تحديات كثيرة.
وبيّن أن قادة ليبيا لم يتّفقوا على قوانين الانتخابات، وأنّ بعض الأطراف اشترطت وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات.
ولفت إلى أن التنافس بين الأطراف الليبية هو صلب المشكلة.
وحذّر من أن الوضع القائم يهدّد البلاد والمنطقة.
وتعاني ليبيا من الفوضى منذ سقوط نظام "معمر القذافي"، في عام 2011، وباتت منقسمة بين معسكرين متنافسين في الشرق والغرب.