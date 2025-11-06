تحركات أمريكية لتأسيس قاعدة قرب دمشق لمراقبة اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل

تستعد الولايات المتحدة لنشر قوات عسكرية في قاعدة جوية قرب العاصمة دمشق لمراقبة اتفاق أمني مرتقب تتوسط فيه بين سوريا وإسرائيل، وفق ما كشفت ستة مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر، وفق ما نقله موقع "العربية نت"، أن القاعدة تقع عند مدخل مناطق في الجنوب السوري يُتوقع أن تُشكّل فيها منطقة منزوعة السلاح ضمن الاتفاق المزمع لوقف الاعتداءات بين الجانبين، دون الإفصاح عن موقعها لأسباب أمنية.
وقال مسؤول أميركي إن موقع القاعدة لا يمكن الكشف عنه لأسباب عملياتية، فيما أوضح مسؤول عسكري غربي أن البنتاغون سرّع خلال الشهرين الماضيين خططه الميدانية، ونفّذ مهام استطلاعية أكدت أن المدرج جاهز للاستخدام الفوري.
كما أفاد مصدران عسكريان سوريان بأن المحادثات ركزت على استخدام القاعدة لأغراض لوجستية ومراقبة وتزويد بالوقود وعمليات إنسانية، مع احتفاظ سوريا بالسيادة الكاملة على المنشأة.
وأشار شخص مطلع على المباحثات إلى أن هذه الخطوة نوقشت خلال زيارة الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، للرئيس السوري أحمد الشرع في 12 سبتمبر الماضي.
وأكد مسؤول أمني سوري أن الولايات المتحدة أرسلت طائرات C-130 لاختبار المدرج، بينما أبلغ حارس أمن عند أحد مداخل القاعدة وكالة رويترز أن الطائرات الأميركية تهبط هناك ضمن “اختبارات تشغيلية”.
وتتشابه هذه التحركات مع وجودين عسكريين أميركيين سابقين يراقبان اتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وجنوب تل أبيب، في حين تحتفظ واشنطن أصلًا بقوات في شمال شرق سوريا ضمن جهود دعم القوات الكردية ضد تنظيم داعش.
وكان البنتاغون قد أعلن في أبريل الماضي أنه سيخفض عدد قواته في سوريا إلى نحو 1000 جندي، وتأتي هذه التطورات قبل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى واشنطن.