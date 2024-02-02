بعد موافقة تركيا.. المجر تضع شرطاً لقبولها انضمام السويد إلى "الناتو"

بعد أن منح البرلمان التركي موافقته على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقطع مصور بثه المتحدث باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أنه سيكون من "اللائق" أن يأتي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى بودابست قبل تصديق المجر على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.