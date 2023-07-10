"بنس" ينتقد ترامب مجددًا: سيعطي بوتين ما يريد وسينتقل على الأرجح للدول المجاورة

وكان ترامب زعم مرارًا وتكرارًا، منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، أنه سيكون قادرًا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد، على الرغم من أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.