بعد ساعات من مقتل 20 قياديًّا من حركة الجهاد.. "انفجاران جديدان يهزّان دمشق"

وبعد قصف إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق، أمس الخميس، أكدت مصادرُ مقتلَ ما لا يقلّ عن 20 كادرًا وقياديًّا من قيادات حركة الجهاد المركزية في دمشق خلال غارة استهدفت عددًا من مكاتب الحركة في العاصمة السورية.