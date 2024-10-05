أنباء عن مقتل "هاشم صفي الدين" بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، مقتل رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، الخليفة المتوقع لأمين عام "حزب الله" السابق حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية.
وكشفت التقارير أن ضباطًا بالحرس الثوري الإيراني قُتلوا أيضًا مع هاشم صفي الدين.
وأشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أنه يتم التحقق من إصابة قائد فيلق القدس الإيراني بالغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقالت مصادر أمنية لبنانية: إن فرص نجاة أي شخص في مكان الاستهداف بالضاحية الجنوبية شبه معدومة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف اجتماعًا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من "حزب الله" وآخرين إيرانيين.