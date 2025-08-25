العالم

صندوق الثروة النرويجي يستبعد بنوكًا إسرائيلية ويتهمها بانتهاكات جسيمة في غزة والضفة

التخارج شمل "كاتربيلر" وشركات إسرائيلية.. ومراجعة أخلاقية تسبق الانتخابات
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني دولار، عن استبعاده عددًا من البنوك الإسرائيلية الكبرى، بالإضافة إلى شركة "كاتربيلر" الأميركية، بسبب ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وقال الصندوق إن البنوك الإسرائيلية المستبعدة تشمل "هبوعليم"، و"لئومي"، و"مزراحي طفحوت"، و"البنك الدولي الأول لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن مراجعة أخلاقية موسعة مرتبطة بالحرب في غزة وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية.

وكان الصندوق قد لمح في 18 أغسطس الجاري إلى نيّته سحب استثماراته من شركات إسرائيلية، دون تسميتها حينها، لكن الضغوط الداخلية والإعلامية دفعته للإفصاح لاحقًا عن أسماء الكيانات المستبعدة.

وأكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أن الصندوق "وجد التوازن الصحيح" بين التزاماته الأخلاقية واستقلاله السياسي، وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".

وسبق للصندوق أن انسحب من شركات طاقة واتصالات إسرائيلية لها صلة بالمستوطنات، كما اتخذت صناديق أوروبية أخرى مثل "KLP" التقاعدي خطوات مشابهة، في ظل تصاعد الجدل بالنرويج حول أخلاقيات الاستثمار مع اقتراب الانتخابات.

