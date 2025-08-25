صندوق الثروة النرويجي يستبعد بنوكًا إسرائيلية ويتهمها بانتهاكات جسيمة في غزة والضفة

وكان الصندوق قد لمح في 18 أغسطس الجاري إلى نيّته سحب استثماراته من شركات إسرائيلية، دون تسميتها حينها، لكن الضغوط الداخلية والإعلامية دفعته للإفصاح لاحقًا عن أسماء الكيانات المستبعدة.