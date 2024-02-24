الصومال.. 30 قتيلًا من "الشباب" في عملية للجيش وقوات دولية

قُتِل 30 عنصرًا من حركة الشباب الصومالية المتشددة في عملية مشتركة للجيش وقوات دولية بمحافظة شبيلي السفلى في جنوب البلاد؛ بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية، اليوم (السبت).