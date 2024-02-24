الصومال.. 30 قتيلًا من "الشباب" في عملية للجيش وقوات دولية

قُتِل 30 عنصرًا من حركة الشباب الصومالية المتشددة في عملية مشتركة للجيش وقوات دولية بمحافظة شبيلي السفلى في جنوب البلاد؛ بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية، اليوم (السبت).
وأوضحت الوكالة أن العملية العسكرية المشتركة استهدفت تجمعًا لعناصر حركة "الشباب" بناء على معلومات تلقاها الجيش.
وأضاف أن العملية العسكرية جرت في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة جيلب مركا التابع لمدينة مركا، عاصمة محافظة شبيلي السفلى.
وكانت القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" قد أعلنت مؤخرًا تنفيذ ضربات استهدفت "الشباب" في الصومال، وأدت إلى سقوط اثنين من عناصر الحركة.