مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة دون نتيجة

أعلنت وزارة الري المصرية، اليوم (الثلاثاء)، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقد في أديس أبابا، دون نتيجة.
وأرجعت الوزارة في بيان عدم التوصل إلى أي نتيجة إلى استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.
وأضافت أن إثيوبيا تمادت في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
ولفتت إلى أنه بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
وذكرت الوزارة أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه إلى الضرر.