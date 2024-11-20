أمريكا تستخدم حق "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وفي التفاصيل، صوت المجلس المؤلف من 15 عضوًا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.