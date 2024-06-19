بوتين: الاتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على تقديم العون حال تعرض أحد طرفيها لعدوان

وأشار الرئيس الروسي وفق "روسيا اليوم" إلى تصريحات الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بشأن توريد أنظمة أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى ومقاتلات "إف- 16" وغيرها من الأسلحة والمعدات المماثلة لشنّ ضربات على الأراضي الروسية، مضيفًا: "هذه ليست مجرد تصريحات، هذا يحدث بالفعل، هذا انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تتحمل الدول الغربية مسؤولية الالتزام بها".