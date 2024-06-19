بوتين: الاتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على تقديم العون حال تعرض أحد طرفيها لعدوان
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية تنص على تقديم المساعدة في حالة تعرض أحد طرفيها لعدوان.
وقال بوتين عقب محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون: "اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين الجانبين، تنص على تقديم المساعدة في حالة تعرض أحد الطرفين لعدوان".
وأشار الرئيس الروسي وفق "روسيا اليوم" إلى تصريحات الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بشأن توريد أنظمة أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى ومقاتلات "إف- 16" وغيرها من الأسلحة والمعدات المماثلة لشنّ ضربات على الأراضي الروسية، مضيفًا: "هذه ليست مجرد تصريحات، هذا يحدث بالفعل، هذا انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تتحمل الدول الغربية مسؤولية الالتزام بها".
وأكد بوتين أن روسيا لا تستبعد تطوير التعاون العسكري التقني مع كوريا الشمالية؛ وفقًا للمعاهدة الموقعة بين البلدين.
وتابع: "يتخذ الأصدقاء الكوريون موقفًا موضوعيًّا ومتوازنًا بشأن موضوع الأزمة الأوكرانية، ويتفهمون الأسباب الحقيقية للأزمة".
كما أكد بوتين أن "مثل هذا الموقف من القيادة الكورية هو تأكيد واضح آخر على نهج سيادي مستقل"؛ مشيرًا إلى أن بلاده وكوريا الشمالية تتبعان سياسة خارجية مستقلة ولا تقبلان لغة الإملاء.
وأردف: "حظيت القضايا الأمنية وجدول الأعمال الدولي بالكثير من الاهتمام في محادثات اليوم، يدعو بلدانا إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدلًا، وإلى ديمقراطية وتعددية أقطاب، ينبغي أن يستند ذلك إلى القانون الدولي والتنوع الثقافي والحضاري".