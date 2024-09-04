"كامالا هاريس" تتصدّر استطلاعات الرأي.. وتتقدّم على "ترامب" في الولايات المتأرجحة

وأكّد القائمون على استطلاعات الرأي أن توحيد "هاريس" لقاعدة الحزب الديمقراطي، خاصة مع الناخبين الملونين والشباب، الذين ابتعدوا عن الحزب في الأشهر الأخيرة لـ"بايدن" كمرشح مفترض للحزب الديمقراطي، أعاد هذه الولايات إلى دائرة المنافسة، لكن تقدم "هاريس" على "ترامب" بنقطتين على المستوى الوطني ليس كافيًا لمنحها تقدمًا آمنًا في أيٍّ من الولايات المتأرجحة، ولا يزال "ترامب" و"هاريس" متقاربين في حدود نقطتين في سبع ولايات متأرجحة، وهو ما يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات.