أثناء هبوطها في النيجر.. شاهد ما حدث في طائرة وزير الدفاع الألماني

انفتحت بشكل تلقائي مزلقة الإخلاء في طائرة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أثناء هبوطها في مطار نيامي عاصمة النيجر، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وكانت على متن الطائرة كذلك وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتزيه.
ووصل الوزيران إلى النيجر الأربعاء بزيارة رسمية؛ لتأكيد الدعم الألماني للنيجر، بينما تستعد ألمانيا لسحب قواتها من البعثة الدولية في منطقة الساحل.
وحسب "د ب أ"، تم تشغيل مزلقة الإخلاء للطائرة أثناء هبوطها في المطار نتيجة خطأ فني.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قوله إنه على الرغم من الحادث، لا تزال طائرة "إيرباص" التي نقلت الوزيرين إلى النيجر قابلة للاستخدام.