الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الاستخدام الممنهج للقوة المفرطة في الضفة

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد نددت في وقت سابق من اليوم بالجريمة الجديدة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم بما فيها مخيمات نور شمس وطولكرم، وأدت إلى سقوط وإصابة عدد من الفلسطينيين، فضلاً عن إحداث تدمير كبير في البنية التحتية والممتلكات.