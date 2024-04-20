الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الاستخدام الممنهج للقوة المفرطة في الضفة

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية، اليوم (السبت)، إسرائيل بوضع حدّ للاستخدام الممنهج للقوة المفرطة في الضفة الغربية.
وأفاد المكتب الأممي عبر منصة "إكس"، بأن هناك تقارير مروعة بشأن سقوط 11 فلسطينياً، بينهم طفل في العاشرة من عمره، بالإضافة إلى 9 مصابين من القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد نددت في وقت سابق من اليوم بالجريمة الجديدة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة طولكرم بما فيها مخيمات نور شمس وطولكرم، وأدت إلى سقوط وإصابة عدد من الفلسطينيين، فضلاً عن إحداث تدمير كبير في البنية التحتية والممتلكات.