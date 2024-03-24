"غوتيريش": الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري

وأكد غوتيريش أن هناك انقسامات جيوسياسية في مجلس الأمن تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى. وقال: "نعمل بجد لضمان استمرار دعم الأونروا، وعلينا تعزيز قدرة الأونروا على القيام بدورها تجاه الفلسطينيين"، مؤكداً أن "الاتهامات الإسرائيلية لنا لا تؤثر على عملنا ولسنا ضد أحد بل نعمل بناءً على قيم ومبادئ"، مؤكداً أن "العقبات لا تؤثر في تصميمنا على مساعدة الفلسطينيين".