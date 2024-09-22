ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41.431 شهيدًا و95.818 مصابًا

أعلنت مصادرُ طبية، اليوم الأحد، ارتفاعَ حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.