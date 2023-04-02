محكمة فرنسية تنظر في صحة الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان

تنظر محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء المقبل، في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة؛ للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية.
واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف مارس الماضي في بيروت إلى "سلامة" (72 عامًا)، الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتشكّل ثروة "سلامة" محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج.