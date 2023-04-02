محكمة فرنسية تنظر في صحة الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان

واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف مارس الماضي في بيروت إلى "سلامة" (72 عامًا)، الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه، وفقًا لـ"فرانس برس".