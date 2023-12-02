استشهاد 184 وإصابة 589 منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 184 فلسطينياً منذ استئناف الأعمال القتالية بالقطاع في هجمات لجيش الاحتلال، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 589 آخرين، وأكّدت الوزارة أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء.