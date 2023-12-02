استشهاد 184 وإصابة 589 منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 184 فلسطينياً منذ استئناف الأعمال القتالية بالقطاع في هجمات لجيش الاحتلال، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 589 آخرين، وأكّدت الوزارة أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء.
ووفق رويترز، فإن أكثر من 20 منزلاً تضررت مع انتهاء وقف إطلاق النار.
وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وجيش الاحتلال وتبادل للأسرى، كثّفت القوات الإسرائيلية غاراتها ولاسيما في وسط جنوب قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنه منذ ساعات فجر اليوم، تشن القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما تقصف المدفعية بشكل عنيف ومتواصل منطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
ونفّذت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية في حي فياض والغوافير ومنطقة المطاحن وشارع العبادين وصولاً للمناطق الشمالية الشرقية لبلدة القرارة بخان يونس، فيما قصفت الزوارق بقذائف صاروخية ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال عند أطراف محور الشيخ رضوان وشارع العيون، وفق ما أفاد به مراسلنا.
في غضون ذلك، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الأغا في الشطر الغربي لمدينة خان يونس جنوب القطاع.
ومن ضمن الاستهدافات الأخيرة، جرى استهداف منزل لعائلة العبادلة وسط القرارة مقابل مسجد الصحابة شمال شرق خان يونس، وتم انتشال عددٍ من الإصابات إثر استهداف منزل العائلة.