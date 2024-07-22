"كوبر": حكومة بريطانيا السابقة أنفقت 700 مليون جنيه إسترليني لترحيل المهاجرين

وقالت كوبر، وهي من حزب العمال، أمام البرلمان إن دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات طيران لم تقلع قط، إلى جانب دفع أموال للحكومة الرواندية وإضاعة ساعات طويلة من العمل الحكومي من بين أمور أخرى.