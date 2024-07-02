انسحابات من الترشح وتشكيل جبهة.. اصطفاف فرنسي لمنع وصول اليمين المتطرف للسلطة

ونجحت "الجبهة الجمهورية" من قبل، كما حدث في عام 2002 عندما تجمع الناخبون من جميع الأطياف خلف جاك شيراك لهزيمة والد لوبان، جان ماري، في منافسة رئاسية، ومع ذلك، ليس من المؤكد أن الناخبين في هذه الأيام على استعداد لاتباع توجيهات القادة السياسيين حول مكان وضع أصواتهم، في حين أن جهود مارين لوبان لتلطيف صورة حزبها جعلته أقل نبذاً بالنسبة للملايين.