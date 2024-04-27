كوريا الشمالية تتّهم أمريكا بالتآمر وبتسييس قضايا حقوق الإنسان

اتّهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، اليوم "السبت"، بالاستفزاز السياسي والتآمر بتسييس قضايا حقوق الإنسان؛ ردًّا على التقرير السنوي الذي أصدرتْه وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع عن "عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية نفذها نظام بيونغ يانغ".