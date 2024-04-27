كوريا الشمالية تتّهم أمريكا بالتآمر وبتسييس قضايا حقوق الإنسان

اتّهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، اليوم "السبت"، بالاستفزاز السياسي والتآمر بتسييس قضايا حقوق الإنسان؛ ردًّا على التقرير السنوي الذي أصدرتْه وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع عن "عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية نفذها نظام بيونغ يانغ".
وشدّد متحدث باسم وزارة الخارجية على أن بيونغ يانغ ستتّخذ خيارات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ردًّا على استخدام واشنطن لحقوق الإنسان كأداة للاجتياح والسلوك العدائي المناهض لكوريا الشمالية؛ وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء، قوله: "نحن ننفذ مهمّتنا شديدة الأهمية كما هو مخطط لها؛ لتعزيز قدراتنا في مجال الاستطلاع الفضائي لضمان أمن بلادنا".
وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية انتقدت أيضًا الولايات المتحدة بسبب حثّها إياها على وقف إطلاق الصواريخ وغيرها من المقذوفات بسبب ما تصفه واشنطن بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
وأشارت إلى إطلاق كوريا الجنوبية قمرًا صناعيًّا في أبريل "نيسان" الجاري.
وكانت المبعوثة الأمريكية الخاصة المعنية بقضايا حقوق الإنسان بكوريا الشمالية "جولي تيرنر"، قد زارت كوريا الجنوبية واليابان في فبراير "شباط" الماضي لمناقشة الوضع في كوريا الشمالية.