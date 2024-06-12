حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى "37,202" شهيدًا

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ250 على غزة: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا، و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".