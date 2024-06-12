حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى "37,202" شهيدًا

أعلنت وزارةُ الصحة في قطاع غزة ارتفاعَ عدد الشهداء جرّاء القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى "37,202" شخصًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ250 على غزة: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا، و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "37،202" شهيدًا، و"84،932" إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ويواصل جيشُ الاحتلال الإسرائيلي حربَه على غزة، والتي تسبّبت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدّت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.