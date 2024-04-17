تعرض سفينة دعم أمريكية لحريق أثناء توجهها إلى غزة

تعرّضت سفينة دعم تابعة للبحرية الأمريكية لحريق أثناء توجهها إلى قطاع غزة للمساهمة في عملية بناء رصيف عائم وعدت به الإدارة الأمريكية؛ بحسب ما أفاد متحدث باسم البحرية، اليوم "الأربعاء".
وأوضح المتحدث لشبكة "سي إن إن" أنّ السفينة تعرّضت لحريق في غرفة المحرك، الخميس الماضي، بينما كانت في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتسليم معدّات وإيصال أفراد، واضطرّت للعودة باستخدام محرك واحد إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا لتقييم الموقف.
وأضاف: أن التحقيق جارٍ في سبب الحريق.
والسفينةُ المشار إليها سفينةُ دعم، وليست ضمن السفن الأساسية العاملة في بناء الرصيف.