تعرض سفينة دعم أمريكية لحريق أثناء توجهها إلى غزة

وأوضح المتحدث لشبكة "سي إن إن" أنّ السفينة تعرّضت لحريق في غرفة المحرك، الخميس الماضي، بينما كانت في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتسليم معدّات وإيصال أفراد، واضطرّت للعودة باستخدام محرك واحد إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا لتقييم الموقف.