"كيربي": "إسرائيل" لم تتشاور مع واشنطن قبل أن تطلب إجلاء سكان من شمال غزة

وحسب موقع "الحرة": رفض "كيربي" مناقشة ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حددت أي "خطوط حمراء" قبل التوغل البري، بما في ذلك في المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، أو وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، مع المسؤولين الإسرائيليين في اليومين الماضيين؛ حسبما ذكرت "واشنطن بوست".