"كيربي": "إسرائيل" لم تتشاور مع واشنطن قبل أن تطلب إجلاء سكان من شمال غزة

قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي"، الجمعة: إن "إسرائيل" لم تحذر الولايات المتحدة أو تتشاور معها قبل أن تطلب إجلاء "1.1" مليون فلسطيني من شمال غزة إلى الجزء الجنوبي من القطاع.
وأضاف: "لم تكن هناك مشاورات مسبقة على حدّ علمي".
وأشار "كيربي": "بالطبع نحن قلقون بشأن أي خسارة إضافية في الأرواح البشرية"، وسط الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرّة، والاستعدادات لهجوم بري محتمل في غزة؛ حسب صحيفة "واشنطن بوست".
وأوضح "كيربي": "نحن بشكل روتيني وسنواصل التحدث مع نظرائنا الإسرائيليين حول القضايا المتعلقة بقانون الصراع المسلح واحترام الحياة البشرية".
وحسب موقع "الحرة": رفض "كيربي" مناقشة ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حددت أي "خطوط حمراء" قبل التوغل البري، بما في ذلك في المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، أو وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، مع المسؤولين الإسرائيليين في اليومين الماضيين؛ حسبما ذكرت "واشنطن بوست".
وأضاف: "سأحمي سرية مناقشاتنا الدبلوماسية".
والجمعة، نزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع، بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم؛ ما يوحي بتحضيره لعملية برّية ردًّا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على "إسرائيل".