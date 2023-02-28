"خطأ فادح".. ألمانيا تُحذِّر إسرائيل من تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين

العالم
"خطأ فادح".. ألمانيا تُحذِّر إسرائيل من تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين
"بيربوك" أعربت عن قلقها
حذَّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء من أن تطبيق عقوبة الإعدام، الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية بعدما تقدَّم به حزب "القوة اليهودية"، الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سيكون خطأ فادحًا.
وقالت "بيربوك" في برلين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين: "نحن قلقون، وخصوصًا من خطة تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ويثير هذا الاقتراح الجدل في إسرائيل؛ إذ طبَّق القضاء المدني عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1962.