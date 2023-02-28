"خطأ فادح".. ألمانيا تُحذِّر إسرائيل من تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين

حذَّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء من أن تطبيق عقوبة الإعدام، الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية بعدما تقدَّم به حزب "القوة اليهودية"، الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سيكون خطأ فادحًا.