"على بُعد خطوة فقط".. 68% من الإسرائيليين لا يصدقون وعود "نتنياهو" باقتراب النصر في غزة

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الإسرائيليين (68% بالتحديد) لا يصدقون وعود رئيس وزراء بلادهم بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل على بُعد خطوة واحدة فقط من "الانتصار" على حركة حماس في غزة.
وأفاد الاستطلاع الذي أجري بخصوص إجراء انتخابات مبكرة وإمكانية نشوء تحالفات سياسية جديدة، إضافة لتوجه الرأي العام حول وعود نتنياهو بنصر قريب مزعوم في غزة، والذي نشرته هذه القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس، بأن 16 بالمئة فقط من الإسرائيليين يصدقون كلام رئيس وزرائهم حول هذا النصر القريب الذي يزعمه، فيما أجاب أيضًا 16 بالمئة من الذين سئلوا عن آرائهم بأنهم لا يعرفون كيف يجيبون على هذا السؤال.
وأوضح الاستطلاع أن ثلثي الإسرائيليين (63%) تقريبًا يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، و33% يريدون إجراء انتخابات مبكرة فورًا، في حين يعتقد 33% من العينة أنه يجب إجراء الانتخابات نهاية عام 2024، أما الثلث الأخير المتبقي فيعتقد أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها المحدد وهو أكتوبر 2026 (تشرين الأول)، أي بعد عامين ونصف العام من الآن تقريبًا.
وكان "نتنياهو" قد قال أثناء اجتماع وزاري في السابع من أبريل الجاري (نيسان): "إن إسرائيل على بُعد خطوة من النصر، لكن الثمن الذي دفعناه مؤلم ومُفجع"، معلقًا على الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.