"على بُعد خطوة فقط".. 68% من الإسرائيليين لا يصدقون وعود "نتنياهو" باقتراب النصر في غزة

وأفاد الاستطلاع الذي أجري بخصوص إجراء انتخابات مبكرة وإمكانية نشوء تحالفات سياسية جديدة، إضافة لتوجه الرأي العام حول وعود نتنياهو بنصر قريب مزعوم في غزة، والذي نشرته هذه القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس، بأن 16 بالمئة فقط من الإسرائيليين يصدقون كلام رئيس وزرائهم حول هذا النصر القريب الذي يزعمه، فيما أجاب أيضًا 16 بالمئة من الذين سئلوا عن آرائهم بأنهم لا يعرفون كيف يجيبون على هذا السؤال.