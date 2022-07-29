هذا ما يريده "بوتين".. ألمانيا تنتقد "نزاع تركيا مع اليونان": بسيطة!

وقالت "بيربوك" بعد محادثات في أثينا مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس: "نعم، هناك العديد من تساؤلات القانون الدولي المعقدة، لكن بعضها بسيط للغاية. الجزر اليونانية، ليسبوس وخيوس ورودس وغيرها، هي أراضٍ يونانية؛ ولا يحق لأحد إثارة شكوك حول ذلك" ، بحسب ما نقلت "العربية .نت".