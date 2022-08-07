أول شحنة حبوب من أوكرانيا لن ترسو في لبنان تصل اليوم

لن ترسو السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ 24 فبراير في لبنان يوم الأحد، كما كان متوقعاً، وفق لما أفادت به السفارة الأوكرانية في لبنان لوكالة فرانس برس السبت.