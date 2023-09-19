بعد قتلها 3 عسكريين.. العراق يدين اعتداء تركيا المتكرر على أراضيه

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، اليوم (الثلاثاء)، "العدوان التركي المتكرر"؛ وذلك غداة هجوم بطائرة مسيّرة على إقليم كردستان العراق، أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.
وأوضحت الرئاسة أنه سيجري استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجهة الى الرئاسة التركية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وتمنّت "الرحمة والخلود لشهداء العراق الأبطال من المدنيين والعسكريين الآمنين الذين قضوا على إثر العدوان التركي المتكرر".
وقصفت طائرة مسيّرة أمس مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق، الذي يُستخدم للطائرات الخاصة برشّ المبيدات الزراعية، وأسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.