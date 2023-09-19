بعد قتلها 3 عسكريين.. العراق يدين اعتداء تركيا المتكرر على أراضيه

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، اليوم (الثلاثاء)، "العدوان التركي المتكرر"؛ وذلك غداة هجوم بطائرة مسيّرة على إقليم كردستان العراق، أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.