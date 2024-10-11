انفجارات تتجدد وفرنسا تستدعي سفير إسرائيل.. "يونيفيل": نواجه خطرًا شديدًا في لبنان!

أكدت قوةُ الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، إصابةَ اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، للمرة الثانية خلال يومين، محذرة من أن قواتها تواجه "خطرًا شديدًا".