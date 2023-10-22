الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على بلدة عيترون جنوب لبنان

وتمتد هذه الحدود بطول نحو 120 كيلومترًا، بدءًا من بلدة الناقورة في أقصى الغرب على البحر المتوسط وصولاً إلى مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا شرقًا، وجبل الشيخ الذي يشكل الحدود اللبنانية السورية الإسرائيلية المشتركة، ويحددها حاليًا الخط الأزرق الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان من جهة أخرى، في 7 يونيو من عام 2000.