الأمم المتحدة تعلن إنهاء عمل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريري

وقال قضاة المحاكمة إنه لا يوجد دليل على تورُّط قيادة حزب الله أو سوريا في الهجوم، لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون سوريا بسحب قواتها من لبنان.