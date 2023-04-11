"ليس موقف دولة كبيرة".. مناورات الصين العسكرية تُخرج رئيسة تايوان عن صمتها

وأصدر جيش التحرير الشعبي تهديداً لدى اختتامه التدريبات، وقالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، "قواتنا متأهبة للقتال في جميع الأوقات، ويمكنها القتال في أي وقتٍ لتدمّر بقوة أيّ شكلٍ من أشكال استقلال تايوان ومحاولات التدخل الأجنبي".