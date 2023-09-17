المبعوث الأممي لليبيا يطالب بتوحيد مؤسسات البلاد وتنسيق جهود إغاثة درنة

وذكر "باتيلي" في حسابه الرسمي على منصة إكس أنه أبلغ المنفي بضرورة تكثيف وتنسيق جهود الإغاثة في مدينة درنة، وضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء إعادة إعمار المدينة، وفقًا لـ"رويترز".