المبعوث الأممي لليبيا يطالب بتوحيد مؤسسات البلاد وتنسيق جهود إغاثة درنة

طالب عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي لليبيا، اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بضرورة توحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وذكر "باتيلي" في حسابه الرسمي على منصة إكس أنه أبلغ المنفي بضرورة تكثيف وتنسيق جهود الإغاثة في مدينة درنة، وضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء إعادة إعمار المدينة، وفقًا لـ"رويترز".
واقترح المبعوث إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي والإعمار، وتحديد الأولويات، وضمان المساءلة.
وقدم "باتيلي" تعازيه بالنيابة عن الأمم المتحدة في كارثة السيول والفيضانات في درنة.