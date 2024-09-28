"سيندم العدو على أفعاله".. "خامنئي" يخرج عن صمته بعد إعلان اغتيال "نصر الله"

وقال مصدر مقرّب من حزب الله في بيروت: إن "الاتصال فُقد" بنصر الله منذ مساء الجمعة، لكنه أشار إلى أن شائعات عن مقتله انتشرت خلال حرب إسرائيل الأخيرة مع حزب الله عام 2006، إلا أنه ظهر بعدها سالمًا.